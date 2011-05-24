БЮТ у Київраді виключив з фракції 4 депутатів

Депутатська фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді виключила зі свого складу 4 депутатів.

Як інформує прес-служба фракції, про це заявила лідер «БЮТ- Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА після засідання фракції.

«Депутати Анатолій СЕМИНОГА, Микола ЛУК`ЯНЮК, Віктор НАУМКО та Володимир КОБЄЛЄВ виключені з фракції «БЮТ-Батьківщина» за поведінку, що несумісна зі званнями БЮТівця», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

В повідомленні зазначається, що днями депутати були виключені рішенням політичної ради Блоку Юлії Тимошенко з партії «Батьківщина» та з членів керівних органів Київської міської партійної організації «Батьківщина».

Довідка УНІАН. 20 травня народний депутат України А.СЕМИНОГА повідомив ЗМІ, що він та четверо депутатів Київради ухвалили рішення про вихід з партії «Батьківщина».

За його словами, таке рішення зумовлене тим, що керівництво партії «Батьківщина» намагається розвалити Київську міську партійну організацію. «Нам раніше не зрозуміло було, чому іде такий процес. Але стало зрозуміло, коли ми дізналися, що керівництво партії «Батьківщина» підписало угоду з партією «Реформи і порядок», в якій є пункт про те, що Київська міська партійна організація передана в управління ПРП», - сказав він.

А.СЕМИНОГА наголосив, що члени Київської міської організації партії намагалися переконати, що цього робити не можна, однак ніхто до них не дослухався. Крім того, наголосив він, почалися «гоніння» низки членів організації.