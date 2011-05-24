Хорошковський каже, що його пильність приспати не вдасться

Голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ не вбачає на сьогодні серйозної загрози проявів тероризму в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Сьогодні ми не бачимо серйозної загрози тероризму. Але це не значить, що дана ситуація може приспати нашу пильність», - заявив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

За його словами, питання можливих загроз тероризму в Україні опосередковано обговорювалося сьогодні у Дніпропетровську на засіданні Ради керівників органів безпеки і спеціальних служб держав – учасниць СНД.

«Під час засідання було відзначено, що на даному етапі Україна не є зоною підвищеного ризику терористичної загрози. У той же час ми не знижуємо наші можливості і посилюємо роботу в цьому напрямі, зокрема, удосконалюємо діяльність Антитерористичного центру і взаємодію в межах Співдружності», - наголосив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

*** Рада органів безпеки і спеціальних служб держав – учасниць СНД створена у березні 1997 року, є координаційною структурою співробітництва національних спецслужб у рамках СНД, об’єднуючи зусилля партнерів у вирішенні загальних проблем протидії транснаціональної злочинності.

У ювілейному засіданні взяли участь керівники спецслужб 11 країн, у тому числі директор ФСБ Російської Федерації Олександр БОРТНІКОВ, голова КДБ Республіки Білорусь Вадим ЗАЙЦЕВ. Як спостерігачі у засіданні взяли участь представники спецслужб Німеччини, Італії, Франції.