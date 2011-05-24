Кузьмін нагадав: спосіб примусити Тимошенко швидко читати ГПУ має

У Генеральній прокуратурі України сподіваються, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО швидко ознайомиться з матеріалами своєї кримінальної справи про незаконність підписання газових контрактів з Росією, і справа буде передана у суд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН.

«Справа за тим, наскільки швидко ТИМОШЕНКО зі своїм адвокатом закінчать ознайомлення, настільки швидко справа буде спрямована до суду», - сказав він.

Р.КУЗЬМІН зауважив, що, згідно з чинним законодавством, слідчий через суд може обмежити терміни ознайомлення обвинуваченого з матеріалами справи, якщо буде зрозуміло, що ця особа навмисно повільно знайомиться з ними і затягує передачу справи до суду.