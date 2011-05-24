Експерт: спроба арешту Тимошенко - тест на реакцію суспільства

Експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА вважає, що сьогоднішнє затримання екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в Головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури і спроба її арешту є тестом на реакцію суспільства і останньою спробою залякати лідера «Батьківщини».

Про це УНІАН повідомили в Інституті Горшеніна.

«Юлії ТИМОШЕНКО виразно дали зрозуміти, що влада готова до рішучих дій проти неї», – відзначив В.ЗАСТАВА.

«Але найголовніше, затримання ТИМОШЕНКО і спроба її арешту – це тест на реакцію суспільства. Владі необхідно було зрозуміти – чи готові українці виходити на акції протесту в разі посилювання методів боротьби з опозицією, наскільки велика підтримка самої Ю.ТИМОШЕНКО. Судячи із запевнянь Генеральної прокуратури України про те, що після допиту Юлія ТИМОШЕНКО буде звільнена, певні сигнали влада одержала», - сказав експерт.

Утім, на думку В.ЗАСТАВИ, не виключено, що відступитися владу змусила не тільки і не стільки реакція всередині України, скільки сигнали ззовні. «Ми не виключаємо, що сьогодні було вжито якихось дипломатичних кроків, і до відома української влади була доведена певна реакція на те, що відбувається, європейських лідерів», – відзначив експерт Інституту Горшеніна.