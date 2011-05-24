Янукович запланував собі зустріч з Медведєвим

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує зустрітись з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ наприкінці червня.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент України сказав про це під час зустрічі із головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

За його словами, зустріч має відбутися у рамках засідання економічного комітету Українсько-Російської міждержавної комісії.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що стратегічна комісія, яка працює під головуванням Президентів наших країн, продовжить свою діяльність.

Глава держави також в ході зустрічі розповів, що у 2011 році товарообіг між Україною та Росією перевищить 50 млрд. доларів.

«Зараз ми підбиваємо підсумки щодо цілої низки напрямків. І ми бачимо, що товарообіг між нашими країнами продовжує зростати. По тій динаміці, яку ми бачимо, він сягне понад 50 млрд. доларів. Це вперше в історії наших торговельно-економічних відносин», – сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він нагадав, що торік товарообіг між Україною та Росією зріс майже до 42 млрд. доларів.

«Це дуже серйозний ріст», – зауважив глава держави.