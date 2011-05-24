Тимошенко звинуватила слідчих у беззаконні та хамстві

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про незаконність дій представників Генпрокуратури щодо неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні біля Генпрокуратури.

«Від моменту пред’явлення обвинувачень до моменту завершення досудового слідства пройшло приблизно 4 години, навіть менше. Ніхто не хоче з’ясовувати істину. Пред’явили постанову про обвинувачення і зразу закрили досудове слідство, і зразу пред’явили справу для ознайомлення. Це значить, що все це було зроблено поспіхом, все це було зроблено незаконно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що результати експертиз, які були проведені в рамках справи, були замовлені сьогодні вранці і через декілька годин вже були готові. «Скажіть, будь-ласка, що це за експертизи, які проводяться за лічені години. Все це сфабриковано, сфабриковано цинічно, без будь-якого натяку на закон», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. На її думку, стосовно неї у слідчих «немає ніяких меж ні беззаконню, ні хамству в діях».