Тимошенко каже, що про можливий арешт її попередили ще вчора

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її не заарештували завдяки тиску людей і ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні біля Генпрокуратури.

«Я глибоко переконана, що після того, як вони оголосили постанову про затримання і після того, як вони сказали, що будуть нас вивозити до Печерського суду і ця інформація стала публічною – саме під тиском вас всіх, хто прийшов до Генпрокуратури, засобів масової інформації, я хочу подякувати всім журналістам. Я хочу подякувати всім країнам, які підтримали мене в цей важкий час. Я переконана, що під цим тиском вони вимушені були відступити і скасувати буквально через декілька годин свою постанову про затримання, і змінити на постанову про звільнення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що ці дії говорять про те, що влада боїться і у неї є страх. «Що ми з вами, якщо об’єднаємось, як одна велика українська родина, ми можемо їх погнати так швидко, що вони забудуть дорогу в Україну. Це говорить про сили, які має громадянське суспільство, про сили, які має народ України, журналісти в Україні. Безмежно сильне може бути громадянське суспільство, якщо захоче», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона подякувала всім, хто прийшов її підтримати. Вона ще раз зазначила, що в її діях ніколи не було складу злочину. «Я вчора була попереджена про те, що така агресія і такі дії (щодо затримання – УНІАН) є можливими. Але я ніколи нікуди не буду ховатись. Я буду ходити в цю Генеральну прокуратуру, хоча вона не є Генеральною прокуратурою. Це є орган, який приватизований кримінальними елементами, які прорвалися до влади. Суди ними приватизовані також. Я буду ходити для того, щоб просто продемонструвати, що цю мафію можна не боятись. Що можна не схиляти коліна, що можна не боятися всього, що вони готують», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила впевненість, що сьогоднішні дії проти неї не є останніми зазіханнями на її свободу, і на свободу людей, які сьогодні здатні боротись проти влади.