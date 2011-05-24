Янукович переніс колишній День піонерії на середину літа

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переніс час відзначення Дня молодіжних та дитячих громадських організацій

Відповідний указ «Про внесення зміни до Указу Президента України від 27 червня 2008 року» розміщено на офіційному сайті Глави держави.

Відповідно до змін, в Україні День молодіжних та дитячих громадських організацій відзначатиметься щорічно в останню неділю червня, а не у третю неділю травня як було до цього.