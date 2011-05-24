Дружина: Луценко в СІЗО втратив свідомість

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО із вчорашнього дня перебуває в медичній частині київського СІЗО. Йому не надається медична допомога, через що він сьогодні на деякий час втратив свідомість.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Народної Самооборони», посилаючись на слова дружини екс-міністра Ірини ЛУЦЕНКО, яка сьогодні відвідала чоловіка в слідчому ізоляторі.

Як зазначили у прес-службі, Ю.ЛУЦЕНКО із вчорашнього дня перебуває в палаті медчастини удвох з якоюсь людиною, медична допомога йому не надається, через що сьогодні вдень він на певний час втратив свідомість. У прес-службі також зазначили, що, за словами І.ЛУЦЕНКО, «його стан дуже поганий».

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Печерський райсуд Києва призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням Ю.ЛУЦЕНКА на 27 травня і залишив екс-міністру міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Державній пенітенціарній службі України поінформували, що після засідання суду Ю.ЛУЦЕНКА доставили до Київського слідчого ізолятору.