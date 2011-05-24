Львівська облрада просить Януковича захистити Дем’янюка

Львівська обласна рада звернулася до Президента України, голови Верховної Ради України, прем`єр-міністра, Міністерства закордонних справ України та голови Світового конґресу українців із проханням захистити уродженця України Івана ДЕМ`ЯНЮКА, якого засудили в Німеччині. Таке рішення було прийнято сьогодні на сесії Львівської обласної ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, депутати Львівщини також звернулися з проханням до Івано-Франківської, Тернопільської та інших обласних рад підтримати звернення.

У тексті звернення, переданому УНІАН, наголошується на тому, що «понад 35 років триває політичне переслідування українця за походженням, колишнього громадянина США Івана ДЕМ`ЯНЮКА, якому перманентно висувається безпідставне звинувачення в причетності до знищення євреїв у гітлерівських концтаборах».

Депутати Львівської обласної ради вважають, що вирок для І.ДЕМ`ЯНЮКУ є дискредитацією українців в очах світової громадськості, перекладенням вини за воєнні злочини на Україну, що найбільше потерпіла під час Другої світової війни.

«Адже посвідчення охоронця нацистського концтабору як головний аргумент проти І.ДЕМ`ЯНЮКА – виявилося фальшивим (за публікацією авторитетного американського видання від 12.04.2011 р. на підставі розсекреченої доповіді ФБР, про що у США знали ще 25 років тому)», - наголошується у тексті звернення.

Обласні депутати звернулися до Президента України, голови Верховної Ради України, прем`єр-міністра, Міністерства закордонних справ України та голови Світового конґресу українців із проханням вжити невідкладних заходів правового захисту, «у тому числі шляхом врегулювання дипломатичними каналами, для звільнення І.ДЕМ`ЯНЮКА».

Як повідомляв УНІАН, суд Мюнхена засудив 91-річного І.ДЕМ’ЯНЮКА до п`яти років в`язниці за пособництво масовому вбивству в концтаборі «Собібор». Суд ухвалив рішення відпустити його з-під варти доти, доки вирок не набуде чинності. Суд взяв до уваги похилий вік засудженого, вважаючи, що після двох років, проведених у попередньому ув’язненні, подальше його утримання в камері надмірне. Крім того, зазначалося, що, будучи особою без громадянства (американського громадянства він був позбавлений в 2004 році), І.ДЕМ’ЯНЮК не зможе нікуди втекти з Німеччини.

І.ДЕМ’ЯНЮКА було поміщено до приватного будинку для людей похилого віку в баварському містечку Бад-Файльнбах.