Український клуб Одеси провів Свято Героїв

Сьогодні Український клуб Одеси провів спільно з учнями Одеського юридичного ліцею та середньої школи №48 Свято Героїв - вшанування пам’яті борців за державну незалежність України.

Напередодні ліцеїсти підготували 1-й том книги, сторінками якого стали реферати юних учасників одеського Свята Героїв.

«Обрані юними одеситами герої – різні, - зазначила у вступному слові викладач юридичного ліцею Тетяна НАВРОЦЬКА, - вони розмовляли українською, російською та іншими мовами, жили в різні століття, кожен мав свої ідеали, але спільним було одне - вони любили свою країну».

Серед тих, чиї імена звучали з уст ліцеїстів, були ветерани Другої світової війни – відважні радянські воїни та вояки УПА, видатні учасники визвольних воєн минулих століть.

Крім започаткування 1-го тому книгу про героїв – захисників Вітчизни, молоді одесити також виставили в залі, де проходило Свято Героїв, велику стилізовану Карту Одещини з білого полотна, на якому учасники акції писали імена і прізвища найдостойніших борців за Україну.

«Згодом цю карту буде поєднано з подібними картами інших областей, - заявила член правління Українського клубу Одеси Зоя КАЗАНЖИ, – адже наша акція спрямована на “зшивання” представниками громадськості цілісної соборної України, на відміну від тих процесів, які інспіруються останнім часом певними політичними силами».

На думку спеціального гостя Свята Героїв – головного редактора «Історичної правди» Вахтанга КІПІАНІ, що був редактором відомого проекту «Великі Українці», відзначення «вперше на півдні України Свята Героїв пройшло успішно і цікаво. І не дивно: нам є ким пишатися – незалежно від того, де жили і і якими подвигами відзначилися кращі представники народу».

«Головне, що зараз треба віднайти – це консенсус між різними верствами і політичними силами, що діють в супільстві, - наголосив В.КІПІАНІ. – Навряд чи Україну вдасться «зшити» зусиллями так званих «радикалів». Отож усім силам потрібно діяти не за принципом «або-або», а навпаки – «і – і». Лише спільними зусиллями тих, хто вшановують і Маршала Кожедуба, і Степана Бандеру, можна добитися єднання суспільства заради процвітання Батьківщини – кращої об’єднавчої формули немає».