Костенко вимагає скасувати закон про червоний прапор

Лідер Української народної партії, народний депутат України Юрій КОСТЕНКО зареєстрував звернення до Конституційного Суду щодо закону про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги (№3298-VI).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української народної партії.

У своєму зверненні він стверджує, що «закон не лише суперечить багатьом статтям Конституції України, а й провокує сепаратистські настрої громадян, спрямований на розчленування України».

Депутат попереджає: «Якщо КС не скасує закон, то Україну очікує подальша "розкрутка" подій 9 травня, але вже з непередбачуваними наслідками. Буде докладено шалених зусиль, щоб замість мирного розв`язання проблем Україна не була втягнута у жорстке громадянське протистояння».

Тож, на переконання депутата, «Конституційний суд має оперативно зреагувати на закон, що принижує гідність українського Державного Прапора та українців, а також відбілює червоний колір радянського терору, під яким було знищено більше 10 млн. українців».

Як повідомляв УНІАН, закон «Про внесення змін до Закону України "Про увічненні Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги) Верховна Рада прийняла 21 квітня.

4 травня Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до дня Перемоги, щойно документ надійде йому на підпис.

6 травня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що АП передала закон про використання червоного прапора на експертизу в Кабінет Міністрів і Міністерство юстиції. "Після того, як будуть одержані відповідні експертні висновки, закон буде подано на підпис Президентові України", - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Президент підписав закон 20 травня.