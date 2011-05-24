Костенко вимагає скасувати закон про червоний прапор
Лідер УНП звернувся до КС
Лідер Української народної партії, народний депутат України Юрій КОСТЕНКО зареєстрував звернення до Конституційного Суду щодо закону про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги (№3298-VI).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української народної партії.
У своєму зверненні він стверджує, що «закон не лише суперечить багатьом статтям Конституції України, а й провокує сепаратистські настрої громадян, спрямований на розчленування України».
Депутат попереджає: «Якщо КС не скасує закон, то Україну очікує подальша "розкрутка" подій 9 травня, але вже з непередбачуваними наслідками. Буде докладено шалених зусиль, щоб замість мирного розв`язання проблем Україна не була втягнута у жорстке громадянське протистояння».
Тож, на переконання депутата, «Конституційний суд має оперативно зреагувати на закон, що принижує гідність українського Державного Прапора та українців, а також відбілює червоний колір радянського терору, під яким було знищено більше 10 млн. українців».
Як повідомляв УНІАН, закон «Про внесення змін до Закону України "Про увічненні Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (про порядок офіційного використання копій Прапора Перемоги) Верховна Рада прийняла 21 квітня.
4 травня Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що підпише закон про використання червоного прапора під час святкових заходів до дня Перемоги, щойно документ надійде йому на підпис.
6 травня глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що АП передала закон про використання червоного прапора на експертизу в Кабінет Міністрів і Міністерство юстиції. "Після того, як будуть одержані відповідні експертні висновки, закон буде подано на підпис Президентові України", - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.
Президент підписав закон 20 травня.