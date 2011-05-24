Тимошенко приготувала звернення на випадок арешту

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що вона знала про свій можливий арешт, оскільки вчора ввечері її попередили про це з Адміністрації Президента та Генеральної прокуратури.

Про це вона заявила в ефірі 5-го каналу.

Ю.ТИМОШЕНКО додала, що вона не знала про відповідне рішення Печерського райсуду столиці. "Але вчора ввечері мені передзвонили люди, які працюють в Генеральній прокуратурі, в адміністрації президента, і попередили мене, скажімо так, по-людськи, що завтра я буду заарештована. Тобто я знала, що готується арешт", - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що вчора о 23-й годині записала звернення до українського народу, в якому запевнила всіх, що не збирається тікати, оскільки не вчиняла протиправних дій. "Я не буду, як ЯНУКОВИЧ та його оточення у 2005 році ховатися десь там на островах", - сказала вона.