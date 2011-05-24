Тимошенко приготувала звернення на випадок арешту
"Не буду ховатися, як оточення Януковича"
Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що вона знала про свій можливий арешт, оскільки вчора ввечері її попередили про це з Адміністрації Президента та Генеральної прокуратури.
Про це вона заявила в ефірі 5-го каналу.
Ю.ТИМОШЕНКО додала, що вона не знала про відповідне рішення Печерського райсуду столиці. "Але вчора ввечері мені передзвонили люди, які працюють в Генеральній прокуратурі, в адміністрації президента, і попередили мене, скажімо так, по-людськи, що завтра я буду заарештована. Тобто я знала, що готується арешт", - сказала вона.
При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що вчора о 23-й годині записала звернення до українського народу, в якому запевнила всіх, що не збирається тікати, оскільки не вчиняла протиправних дій. "Я не буду, як ЯНУКОВИЧ та його оточення у 2005 році ховатися десь там на островах", - сказала вона.