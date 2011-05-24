Суд дозволив дружині Іващенка відвідати чоловіка

Печерський районний суд Києва дозволив дружині колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА завтра відвідати чоловіка у столичній лікарні швидкої медичної допомоги.

Як повідомив УНІАН адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО, такий дозвіл сьогодні дружині екс-посадовця надав суддя Печерського райсуду Сергій ВОВК.

За словами адвоката, у дозволі не вказаний конкретний час, але дружина В.ІВАЩЕНКА має намір відвідати чоловіка після обіду, щоб не заважати проведенню медичних процедур.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу проти В.ІВАЩЕНКА. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКА та арбітражного керуючого державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачують у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

20 травня В.ІВАЩЕНКА етапували із СІЗО до Київської лікарні швидкої допомоги на обстеження.