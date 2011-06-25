У залі суду над Тимошенко лишилися тільки журналісти і прокурор

Суддя Печерського райсуду Києва у справі екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Родіон КІРЄЄВ вже 6 годин продовжує перебувати в нарадчій кімнаті.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя розглядає клопотання захисту Ю.ТИМОШЕНКО у даній справі.

Наразі у приміщенні суду перебувають тільки 15 представників ЗМІ – журналісти інформагенцій та двох телеканалів.

Також продовжують чекати виходу судді представники прокуратури.

Народних депутатів від "БЮТ-Батьківщини" немає, так само як і немає самої Ю.ТИМОШЕНКО та її захисника С.ВЛАСЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, захист Ю.ТИМОШЕНКО заявляв клопотання про скасування підписки про невиїзд Ю.ТИМОШЕНКО. Також С.ВЛАСЕНКО просив суд дозволити Ю.ТИМОШЕНКО відвідати Львів, Луганську та Волинську області, а також Вільнюс.

Крім того, захист Ю.ТИМОШЕНКО просив порушити кримінальну справу проти старшого слідчого Генеральної прокуратури України Олександра НЕЧВОГЛОДА, який вів "газову" справу. Серед інших і клопотання про об`єднання справ Ю.ТИМОШЕНКО, заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА і екс-глави Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА.