У мегаблоці готується бунт?

Конгрес українських націоналістів виступає проти створення єдиної партії на базі виборчого мегаблоку „Наша Україна – Народна Самооборона”.

Як повідомляється на сайті КУН, 7 липня на засіданні президії Головного проводу Конгресу українських націоналістів були схвалені наміри 10 політичних партій створити блок „Наша Україна – Народна Самооборона”. Ці наміри були покладені в основу Декларації об’єднання демократичних сил, підписаної 5 липня представниками українських партій, у т.ч. КУН.

Проте члени президії КУН вважають «поспішними і юридично некоректними положення Декларації, які стосуються створення єдиної партії, оскільки формування єдиної партії до виборів суперечить нормам Закону України „Про вибори народних депутатів України” і унеможливлює участь у виборах партій–членів мегаблоку державницьких сил в якості суб’єктів виборчого процесу». Створення єдиної партії, на думку членів президії КУН, звузить електоральну базу державницьких сил.

Окрім того, на переконання КУН, формування будь-якої політичної сили без чітко окреслених ідеологічних засад та програмових політичних цілей є безперспективним.

«Спроба створити єдину партію шляхом ліквідації інших національно-демократичних партій може негативно позначитися не лише на результатах позачергових парламентських виборів, а й чергових президентських», - сказано у рішенні президії КУН.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 10 партій підписали Декларацію об’єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії.

Декларацію підписали: від “Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, партії “Вперед, Україно!” – Юрій ЛУЦЕНКО, Народного руху України – Борис ТАРАСЮК, УРП “Собор” – Анатолій МАТВІЄНКО, Української народної партії – Юрій КОСТЕНКО, Християнсько-демократичного союзу - Володимир СТРЕТОВИЧ, “Пори” – Владислав КАСЬКІВ, Партії захисників Вітчизни – Юрій КАРМАЗІН, Конгресу українських націоналістів – Євген ГІРНИК, Європейської партії України – Микола КАТЕРИНЧУК.

Мегаблок демократичних сил матиме назву «Наша Україна – Народна самооборона».

Учасники мегаблоку, як сказано у Декларації, «беруть на себе зобов`язання забезпечити утворення єдиної демократичної політичної партії – виразника і поборника національних пріоритетів розвитку і європейських соціально-економічних і політичних стандартів в Україні».