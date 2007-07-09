Скільки українців мають намір голосувати 30 вересня (опитування)

78,1% українців мають намір взяти участь в дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного компанією «Фонд «Громадська думка – Україна».

13,9% опитаних відповіли, що не збираються брати участь у виборах. 8% - важко відповісти на це запитання.

Опитування проводилося з 20 по 30 червня, було опитано 2 тис. респондентів, похибка вибірки становить 2,2%.