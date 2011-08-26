Хара заявляє, що влада хоче зробити профспілки беззубими

Голова Федерації профспілок України (ФПУ), народний депутат від Партії регіонів Василь ХАРА заявляє про спробу влади «роздрібнити» організацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи обшук у будівлі федерації працівниками податкової міліції.

«Побічний ефект (втручання в справи ФПУ – УНІАН) – роздрібнити федерацію, зробити її беззубою, безликою з тим, аби можна було творити дива на території України і щоб не було кому огризатися», - сказав В.ХАРА.

За його словами, податківці хочуть вилучити внутрішні документи ФПУ. «Втручання з даного питання категорично заборонене Конституцією і законом про профспілки», - наголосив В.ХАРА.

«Тут питання здебільшого стосуються майна. Майнові питання вирішуються в приватному акціонерному товаристві. ФПУ приймає рішення про доцільність чи недоцільність використання того чи іншого об`єкту. Тому вилучення документів – профспілкових протоколів – є грубим порушенням закону», - відзначив В.ХАРА.

Коментуючи дії податківців під час розслідування однієї з кримінальних справ, голова федерації повідомив, що ФПУ на своєму засіданні ухвалила рішення про недоцільність використовування частини об`єктів на туристичній базі «Херсон-турист» (Херсонська обл.). Однак рішення про продаж об`єкту поки що не приймалося.

«Це (перевірка документації - УНІАН) прийнято політичне рішення – ще немає ніякого рішення – ні продано, ні наміру продати, не визначилася ціна, покупці, не зробили оголошення. Дії немає», - сказав В.ХАРА.

За його словами, ФПУ направила протест в прокуратуру і звернулася до суду.

В.ХАРА заявив, що федерацію намагаються скомпрометувати.

«… власність Федерації профспілок збереглася, причому вона є в Криму, на ПБК, в Закарпатті, Прикарпатті тощо. Людям, які полюбляють власність, особливо чужу, це дуже пече руки – так хочеться. Їх завдання – зганьбити федерацію, показати її як поганого власника… Щоб легенько можна було продати», - наголосив він.

В.ХАРА також нагадав, що у вересні минулого року ФПУ звернулася до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з пропозицією про відтворення державної системи санаторно-курортного оздоровлення за участю власності профспілок. Президент дав доручення уряду спільно з ФПУ розробити план реалізації даної пропозиції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФПУ заявили, що співробітники податкової міліції проводять обшук у будівлі Федерації профспілок України з метою вилучити документи, пов`язані з відчуженням власності профспілок.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура заявила, що проводить перевірку законності відчуження майна санаторно-курортних установ Федерації профспілок, і попросила не вважати відповідне розслідування втручанням у діяльність ФПУ.

Також Генеральна прокуратура звернулася до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з приводу створення урядової комісії з метою проведення інвентаризації майна ФПУ, визначення законності його перебування у володінні ФПУ, встановлення державної частки в ньому і перевірки законності його відчуження.

Влітку цього року прокуратура Києва порушила 6 кримінальних справ за фактами зловживань посадовцями Федерації профспілок України, в суд заявлено чотири позови про визнання незаконними угод про відчуження санаторно-курортних установ.

Водночас у ФПУ заявили, що Генеральна прокуратура незаконно втручається у внутрішньостатутну діяльність федерації і її членських організацій.

19 серпня в прес-центрі Державної податкової адміністрації в Києві повідомили, що прокуратура Києва порушила кримінальну справу щодо посадовців Федерації профспілок України.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст. 366 (службова фальсифікація) і ч.2 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів)) Кримінального кодексу України.

За даними прес-центру, слідчим відділом податкової міліції ДНА в Києві проводяться слідчі дії за фактом розкрадання грошових коштів, зловживання службовим становищем, службової фальсифікації і навмисного ухилення від сплати податків службовими особами ФПУ в рамках кримінальної справи.

Федерація профспілок України заявила про безпідставне й протиправне втручання ДНА в статутну діяльність організації.