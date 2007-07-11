Мати власника RosUkrEnergo Фірташа: син в тата такий дурний виріс!

Мати співвласника RosUkrEnergo Дмитра Фірташа мешкає у звичайній трикімнатній квартирі п’ятиповерхового будинку в центрі Чернівців. У гості до Марії Григорівни напросилася "Українська правда".

В інтерв`ю інтернет- виданню мати олігарха розповіла досі невідомі подробиці з життя її сина:

"Я його частенько лупцювала. Ви знаєте, наприклад, чому він до сих пір не п’є алкоголю!? Ще в п’ятому класі Дмитро попав якось на весілля і його змусили випити горілку. Йому було дуже погано. Я тоді його дуже сильно відлупцювала, і він досі не береться за келих. Про куріння я взагалі мовчу. Він ніколи не бився, бо боявся мене".

Марія Григорівна каже, що син характером більше схожий на батька, ніж на неї: "Василь (батько Дмитра Фірташа) був дуже доброї душі, милосердний і абсолютно не розбирався в людях. За це його і посадили у в’язницю...Ось і син в тата такий дурний виріс! Він всіх сприймає за чисту монету. Дмитро ще не всі гулі собі набив".

Марія Григорівна розповіла "Українській правді" про поїздку з сином до Лондона і про останній його подарунок - годинник "Брегет".

А ще жінка порадила Ющенку і Путіну не переживати за її сина і долю RosUkrEnergo: "Якщо завтра Ющенко домовиться з Путіним, значить будуть мати газ за тією ціною, за якою домовляться. Це не буде трагедією!"

Фото з сайту"Українська правда"