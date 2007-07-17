Ющенко дав Кабміну 10 днів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом доручив Кабінету Міністрів України розробити та затвердити у триденний строк комплексний план заходів щодо забезпечення ліквідації наслідків аварії вантажного потяга, що сталася 16 липня у Львівській області.

Також Кабінет Міністрів України має забезпечити ліквідацію в десятиденний строк наслідків аварії та вирішити питання щодо фінансування в повному обсязі відповідних заходів; проаналізувати причини аварії, для чого створити відповідну державну комісію, та за результатами аналізу вжити в установленому порядку заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Крім того, уряд має вжити невідкладних заходів щодо: забезпечення безпеки населення, яке проживає на територіях, що зазнали впливу внаслідок аварії; розгортання мережі мобільних пунктів забезпечення населення, насамперед дітей, інвалідів, осіб похилого віку, невідкладною медичною допомогою, продуктами харчування, питною водою, залучивши до роботи таких пунктів громадські організації, волонтерів; посилення координації роботи органів, уповноважених здійснювати державне управління та державне регулювання безпеки у сфері перевезення небезпечних вантажів.

Також Кабмін повинен розробити та здійснити відповідно до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» програму забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів.

Крім того, глава держави доручив Львівській обласній державній адміністрації вжити у тижневий строк у межах компетенції невідкладних вичерпних заходів щодо захисту населення і територій, зокрема рослинного, тваринного світу та інших природних об`єктів, від наслідків, спричинених аварією.

Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України за участю Генеральної прокуратури України повинні здійснити перевірку обставин, що спричинили аварію, та за її результатами вжити в установленому порядку відповідних заходів.

Текст указу “Про невідкладні заходи щодо подолання наслідків аварії у Львівській області” розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 в Буськом районі Львівської області на перегоні Красне-Ожидов зійшли з колії і перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного поїзда №2005 (всього у складі поїзда було 58 вагонів). Цистерни слідували із станції Аса (Джамбул, Казахстан) до станції Оклеса (Республіка Польща). Через витік фосфору з однієї цистерни відбулося самозагорання 6 цистерн.

У результаті сходження цистерн було пошкоджено 50 м залізничної колії, близько 100 м контактної мережі і три опори. Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапили 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч чоловік, а також окремі території Радехівського і Бродівського районів області.

О 22.29 понеділка пожежу було ліквідовано.

З 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 жителів.

Госпіталізовано 20 постраждалих.