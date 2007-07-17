Кириленко попереджає учасників мегаблоку, щоб не розпускали язика

Лідер партії "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає, що під час виборчої кампанії кількість речників, які матимуть право оприлюднювати офіційну позицію блоку "Наша Україна – Народна Самооборона», може зрости.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи заяву керівника виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Віктора БАЛОГИ, що офіційну позицію мегаблоку представлятимуть сім осіб.

За словами В.КИРИЛЕНКА, визначення списку цих осіб є консолідованим рішенням ради блоку і центрального виборчого штабу.

Він зазначив, що таким чином блок добиватиметься «інформаційної дисципліни». «Це унеможливить появу заяв когось із учасників списку, які прямо розходяться із офіційною позицією блоку», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що ці сім осіб матимуть право не лише оприлюднювати офіційну позицію блоку, але й дезавіювати заяви інших кандидатів у народні депутати. «Але це не означає, що інші учасники списку будуть мати заборону на висловлювання», - сказав лідер партії "Наша Україна".

При цьому він не виключив, що по ходу виборчої кампанії «кількість загальнонаціональних речників блоку може дещо зрости».

Водночас В.КИРИЛЕНКО відмовився назвати критерії, по яких відбиралися ці речники. «Дозвольте залишити це нашою таємницею», - сказав він.

В.КИРИЛЕНКО також пояснив, що під час попередньої виборчої кампанії (2006 року) заяви деяких кандидатів від блоку "Наша Україна" призвели до втрати значної кількості голосів виборців.

Відповідаючи на запитання, якими будуть покарання у випадку оприлюднення іншими кандидатами своєї позиції, В.КИРИЛЕНКО не виключив, що цих порушників буде виключено з виборчого списку.

Він також запевнив, що під час виборчої кампанії речники блоку "Наша Україна – Народна самооборона" міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО та міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК проводитимуть агітацію, перебуваючи у офіційній відпустці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня. керівник виборчого штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” В.БАЛОГА оголосив імена семи уповноважених спікерів цього політичного об’єднання.

Від імені мегаблоку наділені правом робити офіційні заяви та давати коментарі такі політики - Юрій ЛУЦЕНКО, В.КИРИЛЕНКО, А.ЯЦЕНЮК, А.ГРИЦЕНКО, Микола КАТЕРИНЧУК, Юрій ПАВЛЕНКО і Борис ТАРАСЮК.

“Решта колег по блоку також будуть виступати як компетентні коментатори, попередньо одержавши відповідний карт-бланш, - зауважив В.БАЛОГА, - “Наша Україна – Народна самооборона” вирішила запровадити жорстку інформаційну дисципліну, аби убезпечити суспільство і ЗМІ від дезорієнтації у тезах і гаслах”.