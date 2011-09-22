Табачника вдарила студентка Могилянки (фото, відео)
Зачекала, поки міністр підвівся
Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА букетом квітів вдарила.
17-річна студентка першого курсу Києво-Могилянської академії Дарина СТЕПАНЕНКО. Інцидент стався сьогодні на Форумі міністрів освіти європейських країн «Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи».
|Дарина Степаненко
Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу одного із учасників форуму студентка підійшла до Д.ТАБАЧНИКА, який є модератором цього форуму, з букетом квітів і почала з ним говорити. Д.ТАБАЧНИК піднявся зі свого місця, щоб відповісти їй, але Д.СТЕПАНЕНКО вдарила міністра квітами по обличчю.
Як зазначила Д.СТЕПАНЕНКО журналістам, таким чином вона висловила протест проти політики, яку проводить Д.ТАБАЧНИК, та проти того, що студентам заборонили сьогодні проводити акції протесту у різних місцях Києва. За деякими даними, дівчину уже затримала міліція.
Під час інциденту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА вже не було на форумі.