Табачника вдарила студентка Могилянки (фото, відео)

Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА букетом квітів вдарила.

17-річна студентка першого курсу Києво-Могилянської академії Дарина СТЕПАНЕНКО. Інцидент стався сьогодні на Форумі міністрів освіти європейських країн «Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи».

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу одного із учасників форуму студентка підійшла до Д.ТАБАЧНИКА, який є модератором цього форуму, з букетом квітів і почала з ним говорити. Д.ТАБАЧНИК піднявся зі свого місця, щоб відповісти їй, але Д.СТЕПАНЕНКО вдарила міністра квітами по обличчю.

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Як зазначила Д.СТЕПАНЕНКО журналістам, таким чином вона висловила протест проти політики, яку проводить Д.ТАБАЧНИК, та проти того, що студентам заборонили сьогодні проводити акції протесту у різних місцях Києва. За деякими даними, дівчину уже затримала міліція.

Під час інциденту прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА вже не було на форумі.