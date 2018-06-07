Візит Януковича в Москву: росіяни хочуть перевести нашу ГТС в режим роботи «за харчі»?

Минулого тижня журналісти “відряджали” до Москви Віктора Януковича як на вирішальний двобій. Після масованого “артобстрілу”, що його влаштувала російська преса напередодні візиту, здавалося російський тандем залишить голові української держави невеликий вибір. Або «пом’якшити» формулу, втім здати власний народ (втягнувши Україну в МС, віддавши НАК Нафтогаз Газпрому) або змиритися із старою формулою ціноутворення, готуватися до суду з її перегляду, але не здати українську Перспективу.

Втім, про результати візиту українського президента до Москви практично нічого не повідомлялося.

Після його завершення мовчали російські ЗМІ. Наступного після завершення візиту дня український прем’єр-міністр Микола Азаров заявив, що сторони дійшли згоди, зокрема, було вирішено знизити вартість транзиту російського газу українською трубою до рівня собівартості. Також з вуст прем’єра пролунала заява, що «Росія погодилася на створення з Україною тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю Європейського Союзу». В обмін на це, російська сторона піде на зниження ціни на газ для бюджетних та соціальних цілей.

Прем’єр переконував, «створення тристороннього консорціуму за участю ЄС, безумовно, підвищить надійність нашої газотранспортної системи і створить можливість для Європи безперебійно одержувати газ». Росіяни поспішили заявити, що домовленостей немає. Ми попросили прокоментувати цю інформацію експертів. Зокрема оцінити вигоди України від «транзиту за собівартістю» та розповісти чи існують в світі такі консорціуми, де Газпром не має контрольного пакету?

У ГАЗОВОЇ КОМАНДИ Є ПРОБЛЕМИ ІЗ АДЕКВАТНІСТЮ СПРИЙНЯТТЯ ГАЗОВОГО СВІТУ Михайло Гончар, директор енергетичних програм центру «Номос»:

Мені здається, що у газової команди є проблеми із адекватністю сприйняття газового світу. Заявлені плани на європеїзацію нашої газової політики входять у різкий дисонанс із вчорашньою заявою прем’єр-міністра Азарова про те, що українська сторона готова в якості компромісу запропонувати російській стороні тариф для транзиту газу на рівні собівартості. Тоді постає запитання, за рахунок чого існуватиме консорціум, якщо ГТС, яка повинна стати його основою, працюватиме на собівартості?

Можливо, в Москві в Завідово сформувалася нова економічна теорія? Можливо професору Януковичу відкрили нову теорію під час зустрічі із російським президентом та прем’єром. А інший доктор наук Азаров вдосконалив та оприлюднив її елементи? Або за всім, що ми чуємо, криється банальний намір здати все з потрохами. І здати не якомусь міфічному тристоронньому консорціуму, а Газпрому. Тому що якщо ГТС працюватиме за тарифом собівартості, то про яку її модернізацію може йти мова? Тим більше за участю європейських банків? Бо з чого тоді покриватиметься кредити, якщо ГТС не отримуватиме прибутку.

Тоді залишається один наступний формальний крок – легалізація статусу української ГТС, як частини Газпрому з усіма витікаючими наслідками. Ні про яку європеїзацію українського енергетичного газового сектору мова не йде. Україна буде виключена з Енергетичного Співтовариства. А Газпром продовжить наступ на енергетичні активи газових олігархів.

У цій ідеї створення консорціуму та ідеї знижки «ціна в обмін на транзит по собівартості» міститься нездоланне протиріччя. І від поєднання цих ідей відгонить транснаціональною корупцією. Питання ставиться таким чином, що за рахунок переведення роботи української ГТС в режим «роботи за їжу» субсидується корпоративна економіка зарубіжного монополіста. Причому незрозуміло хто визначатиме рівень собівартості. Я сумніваюся, що Газпром пристане на формулу Нафтогаза. Мені цікаво, хто отримає комісійні від такої, скажімо, неоціненної послуги Газпрому, яка зекономить йому пару мільярдів доларів щорічно. Відомо, що Газпром уміє бути вдячним таким «помічникам», але при чому тут національний інтерес України? І при чому тут європейські учасники? Жоден європейський учасник не братиме участі у створенні якогось економічного дива, яке працюватиме за їжу.

Чому Газпром, до речі, швидко виступив із спростуваннями переможних реляцій Азарова щодо тристороннього консорціуму. Принцип Газпрому незмінний: все або контрольний пакет. Українські бачення (вони різні в залежності від джерела): або 34% – українській стороні, а 66% порівну між Газпромом та ЄС, абоо 20% українській стороні, а решта двом учасникам. Це все не передбачає контрольного пакету Газпрому. А якщо ми візьмемо консорціумні підходи Газпрому у реалізації Північного та Південного потоків, то ми бачимо там долю Газпрому в 51 відсоток. То в цьому контексті Газпром проводитиме ту саму лінію. Існує високий ризик того, що так званий «європейський учасник» може виявитися або афільованою компанією Газпрому, або її партнером, який за певних обставин продасть свій пакет Газпрому та шляхом нехитрої махінації монополіст РФ матиме контрольний пакет.

В УКРАЇНИ ХОЧУТЬ ЗАБРАТИ МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮВАТИ ВЛАСНУ ГТС Сергій Дяченко, провідний експерт з енергетичних питань центру Разумкова:

Озвучені Азаровим домовленості виглядають доволі дивно. Новиною про нібито нові домовленості передбачалося, що газ за зниженою ціною піде до бюджетної та соціальної сфери. Бюджетна сфера споживає мізер – садочки, лікарні, а соціальна сфера - це населення. Але у нас населення і без того отримує газ власного видобутку за пільговою ціною. Тепер виходить, що населення переводять на російський газ? І чи буде ціна такою самою, як зараз, це велике запитання, бо на скільки ще знизять?

Це тягне інше запитання: а куди скеровувати газ власного видобутку? А відповідь проста: промисловості. Тобто власний газ отримуватиме промисловість.

Заявлена схема, коли йдеться про зниження ціни для певної категорії споживачів, виглядає досить дивно. Зрозуміло, коли контрактом вираховуються цінові паритети, це логічно, але коли міжнародним контрактом починають вираховувати категорії споживачів, то це тягне цілий ланцюг додаткових запитань.

Зовсім незрозуміло, як буде виставляти ціновий паритет. Вартість транспортування, це те, на що ціни змінюються не дуже динамічно. Бо такого ринку нема. Втім ринок продажу газу змінюється стрімко. Не виключено, що в Європі від довгострокових контрактів взагалі будуть відмовлятися. Бо газ за довгостроковими контрактами втрачає конкурентність у порівнянні із спотовими. Ми можемо виглядати комічно, якщо узгодимо нові цінові параметри, знову підпишемо довгострокові контракти, а потім опинимося у розбитого корита. Бо через півкроку ситуація зміниться, газ знову подешевшає…

Тепер щодо консорціуму. При ціні транзиту за собівартістю постає питання комерційного інтересу учасників консорціуму. Тобто в України хочуть забрати можливість контролювати власну ГТС та віддати структурі. Як би там ця структура не називалась, консорціум чи ще якось. Нам кажуть, що один з учасників консорціуму – ЄС. ЄС - це не комерційна структура, це політичний союз. Якщо консорціум це структура, яка не займається постачаннями газу (бо це суперечить європейському та українському законодавству), а вирішує питання транзиту, то кому цікаво тим займатися, за умови, що ціна транспортування за собівартістю? Для чого створювати консорціум, чия комерційна вартість дорівнює нулю? Тільки для одного: для контролю над українською трубою.

ДО СУДУ СЛІД ЙТИ, А НЕ ВТРАЧАТИ ЧАС Іван Діяк, експерт з енергетики, у минулому заступник голови «Укргазпрому», радник президента Ющенка з питань енергетики:

Що я вам скажу про останній візит Януковича та про ці їхні рухи навколо перегляду контрактів? Кожен контракт, який підписували Росія та Україна в сфері енергетики був вигідний Росії та не був вигідний Україні. Кожен. Чи ті угоди підписував Івченко, чи їх підписувала Тимошенко. Я знаю всі угоди в сфері енергетики, які підписували наша країна та РФ, всі вони були не нашу користь.

Ну давайте сядемо зараз та порахуємо наслідок ймовірних втрат від переводу ГТС в режим роботи за собівартістю. Давайте дуже умовно прикинемо. Скажімо, ставка транзиту 2,7 долари, ну стане вона після зменшення до собівартості максимум – 1,7 долари (ціна 1000 кубометрів на 100 кілометрів). Ми втратимо один долар. Помножте долар на сто мільярдів кубів, які Україна планувала протранзитувати з Росії цього року. Тобто на цю суму ми зменшимо надходження до бюджету, натомість росіяни нам обіцяють знизити вартість газу для бюджетної та соціально сфери. Вибачте, але на цю суму, що ми її втрачаємо, ми самі можемо виплатити компенсації. Вони нам пропонують для населення зменшити ціни для бюджетників та тепловиків.

Вибачайте, нам цього мільярду, що ми його втратимо від ваших чергових угод, з головою вистачить на ці проблеми. Вони кажуть, що знизять ціну на газ для бюджетників. Це смішно, бюджетники споживають якійсь мільярд кубів! Ми й без вас той мільярд маємо. Це така російська щедрість військові частини та садочки вони готові зігріти зі знижкою, а не по 450 доларів? Одним словом, до суду треба йти, а не втрачати час.

Що стосується консорціуму, то не піде Газпром на це. Навіть Кучма схаменувся свого часу і не дав йому розвинутися. Це ж однозначно, що Росія хоче контролювати все.

Я БИ ХОТІВ ПОДИВИТИСЯ ВЕСЬ КОМПЛЕКС ПРОПОЗИЦІЙ З БОКУ РФ Іван Плачков, екс-міністр палива та енергетики: Я би хотів подивитися весь комплекс пропозицій з боку РФ. Я не бачив офіційної заяви про результати візиту, офіційного їх оприлюднення. Мені важко аналізувати той мізер, що нібито пролунав на зустрічі із сенаторами.

Опитувала Маша Міщенко