Азаров: Україна і Росія домовилися про перегляд газових контрактів

Україна і Росія досягли домовленості про перегляд газових контрактів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з делегацією іспанських сенаторів.

«Нам нарешті вдалося досягти домовленості з Росією про перегляд контрактів», - сказав М.АЗАРОВ, інформуючи сенаторів про результати переговорів президентів України і Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА й прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА 24 вересня.

Росія погодилася на створення з Україною тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю Європейського Союзу.

«Росія погодилася з нами щодо створення тристороннього консорціуму за участю ЄС. Це, безумовно, підвищить надійність нашої газотранспортної системи і створить можливість для Європи безперебійно одержувати газ», - сказав М.АЗАРОВ.

У свою чергу, іспанський парламентарій Луїс ФРАГА підкреслив, що створення тристороннього консорціуму дасть змогу, зокрема, іспанським компаніям брати участь у модернізації української ГТС.

"Таке тристороннє співробітництво у форматі Україна-Росія-Європа створює можливості для іспанських фірм брати участь у модернізації української ГТС", - зазначив іспанський депутат.