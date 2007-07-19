Ющенко думає, що уряд приховує реальні наслідки аварії?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає недостатніми дії уряду щодо захисту жителів Львівської області, які постраждали від техногенної катастрофи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив у Криму під час робочої наради з керівництвом Секретаріату Президента та апарату РНБОУ.

Президент висловив переконання, що першочерговим завданням уряду щодо ліквідації наслідків техногенної аварії у Львівській області є гарантування безпечного життя людей та запобігання екологічній загрозі.

За його словами, уряд має забезпечити людей, які проживають на ураженій території, усім необхідним для безпечного життя, зокрема, питною водою, продуктами харчування та медикаментами.

«Саме реальна турбота про людей має бути критерієм ефективних дій. У мене виникають сумніви щодо відповідності займаним посадам урядовців, які підміняють реальні дії розмовами про чисті від фосфору криниці», – підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він вважає неприпустимими спроби уряду приховати реальні наслідки аварії. «Практика радянської влади, коли принципом вирішення проблеми були заспокійливі чиновницькі звіти – замість професійних дій та замовчування – замість чесного інформування не може бути нормою життя в Україні», – наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області.

Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено понад 800 мешканців.

18 липня віце-прем’єр-міністр Олександр КУЗЬМУК заявив, що наслідки аварії практично локалізовані, небезпеки для здоров’я людей, а також загрози довкіллю немає. Він закликав журналістів та місцевих жителів не панікувати і не поширювати неправдиву інформацію про аварію.

Сьогодні, 19 липня, міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ також заявив, що небезпеки навколишньому середовищу внаслідок техногенної аварії у Львівській області уже немає. Він наголосив: “Це неправда, що в селах не вистачає хліба”, і сказав, що “вода є цілком придатною до вживання”.