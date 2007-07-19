Луценко назвав претендентів на посаду прем`єра від блоку

Від блоку «Наша Україна – Народна самооборона», у разі, якщо ця політична сила одержить більшість голосів на парламентських виборах, на посаду прем’єр-міністра України можуть бути запропоновані кандидатури Віктора БАЛОГИ, Анатолія ГРИЦЕНКА, В’ячеслава КИРИЛЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції лідер блоку Юрій ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що «список не є остаточним». Водночас він не виключив, що на посаду прем’єра можуть бути запропоновані й інші кандидатури.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, «є багато фахових людей, які можуть взятися за таку серйозу роботу».

Він наголосив, що хотів би отримати більшість голосів демократичних виборців, «щоб саме наша сила, яка єдина в Україні продемонструвала вміння очиститися й оновитися і була відповідальною за свою помилки та має свої стратегічні цілі, змогла запропонувати кандидатуру прем’єр-міністра».

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що на сьогодні не грає важливої ролі те, чия кандидатура буде запропонована на посаду прем’єр-міністра і голови Верховної Ради. За його словами, «особистості на цьому етапі грають не так багато, як два – три, а тим більше п’ять років тому». На думку лідера блоку, на сьогодні дуже важливою є «командна гра».

Він наголосив, що його блок може похвалитися «найменшою кількістю перебіжчиків, найбільшою стабільністю депутатського корпусу і вмінням чути критику людей та виправляти помилки, у тому числі кадрові».

Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що вищі посадовці під час агітаційної кампанії блоку підуть у відпустки.

За його словами, йдеться, зокрема про міністра оборони А.ГРИЦЕНКА, міністра закордонних справ А.ЯЦЕНЮКА і главу Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ.

Водночас він зауважив, що В.БАЛОГА про таке рішення повідомить сам.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, він хотів би бачити такий же підхід і від інших політичних сил, які беруть участь у виборчій кампанії.