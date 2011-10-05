Могильов вину за ганьбу в Одесі валить на Луценка

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ пояснив, чому міліція погано спрацювала в Одесі під час затримання злочинного угруповання.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час парламентських слухань на тему «Про реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України і впровадження європейських стандартів» А.МОГИЛЬОВ із сарказмом у голосі підкреслив, що коли в 2005 році до керівництва міліції прийшли «фахівці», то в підрозділі "Беркут» були ліквідовані штурмові підрозділи, і тоді «вилучили всю серйозну зброю – вибухівку, гранатомети».

«І під тією «революційною хвилею» якихось змін з «Беркута» зробили ППС», - додав він.

За його словами, це одна з причин «тієї трагедії, що сталася в Одесі». А.МОГИЛЬОВ підкреслив, що впродовж усіх цих років «було ліквідовано навчання проведення спецоперацій і у результаті до проявів тероризму наші підрозділи виявилися неготовими зовсім».

Міністр підкреслив, що для штурму в Одесі «ми по крихтах збирали те озброєння, яке необхідне для проведення спецоперації».

Як повідомлялося, в Одеській області в ніч на 30 вересня при затриманні злочинців під час стрілянини загинуло двоє правоохоронців, ще четверо були поранені. Проте стріляючі зловмисники зникли з місця події.

1 жовтня їх місцезнаходження було встановлене, і в Одесі розпочалася спецоперація щодо їх затримання, під час якої міліціонери ліквідували 2 підозрюваних, третьому вдалося зникнути.

Як відомо, у лютому 2005 року міністром внутрішніх справ було призначено Юрія Луценка.