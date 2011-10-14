У податковій обіцяють глобальну «чистку»

Регіональні податкові адміністрації очікує значна ротація кадрів, але особлива увага приділятиметься керівному складу ДПА у м. Києві.

Про це заявив голова Державної податкової служби України Віталій ЗАХАРЧЕНКО в коментарі УНІАН.

За його словами, масштабна реорганізація регіональних органів податкової служби розпочалася відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Першими під реформування потрапили 11 регіонів – ДПА у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій областях та ДПА у Києві.

„Територіальні органи очікують певні зміни у кадровому складі. В регіонах податківці безпосередньо спілкуються з платниками податків, тому роботі кожного працівника приділятиметься значна увага. Перш за все, оцінюватиметься фаховий рівень та особистісні якості працівника”, - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

На думку податківця, такий підхід має стати на заваді корупційним проявам в податковій службі. Адже сьогодні почастішали випадки, коли в передчутті змін деякі з посадовців намагаються використати свою посаду для збагачення.

Так, за його даними, лише за 9 місяців поточного року з органів ДПС звільнено 186 осіб. Загалом з початку поточного року правоохоронними органами порушено 198 кримінальних справ стосовно працівників органів Державної податкової служби, за фактами хабарництва – 54 кримінальні справи.

„Ми розуміємо, що процес боротьби з корупцією буде нелегким, але перші кроки вже зроблено – розпочато реорганізацію служби на місцях, проводиться серйозна ротація кадрів, більш жорсткими стали вимоги до наших фахівців. У той же час проводиться удосконалення адміністрування податків у напрямі зменшення впливу людського фактору, що, відповідно, усуне умови для проявів корупції”, – підсумував голова ДПС України.

Довідка УНІАН. Реорганізація регіональних податкових органів проводиться відповідно до постанови КМУ «Про створення територіальних органів Державної податкової служби» №981 від 21 вересні 2011 р.

Головою комісії з проведення реорганізації Державної податкової адміністрації у м. Києві призначено Ірину НОСАЧОВУ.