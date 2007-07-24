Костенко не виключає, що УНП вийде з мегаблоку

Один з лідерів «Правиці», лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО не виключає, що з`їзд УНП ухвалить рішення про самостійну участь у дострокових виборах до Верховної Ради. Про це він заявив у прямому ефірі радіо «Ера».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, за словами Ю.КОСТЕНКА, «можливо, Українська народна партія сама йтиме на вибори, якщо так вирішить партійний з’їзд, який відбудеться 2 серпня».

При цьому він наголосив, що "зараз є чітка позиція лідера та керівного органу партії – Центрального Проводу, аби УНП йшла на вибори у складі єдиного президентського мегаблоку".

«Однак остаточне рішення ухвалюватиме з’їзд партії», – підкреслив лідер УНП.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня 10 партій підписали Декларацію об`єднання демократичних сил, формування єдиного виборчого блоку і єдиної політичної партії.

Рішення йти на вибори разом прийняли: «Наша Україна», «Вперед, Україно!», НРУ, УНП, УРП «Собор», ХДС, Європейська партія, «Пора», КУН, Партія захисників Вітчизни.