Луценко: Настав час східному українцю і західному почути один одного

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що без скасування депутатської недоторканності українці не повірять новому складу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні, виступаючи на мітингу перед жителями міста Кременець Тернопільської області.

«Ніхто не повірить Верховній Раді, поки депутати не почнуть з себе» - сказав він, додавши при цьому, що «депутати повинні почати з себе – а саме скасувати депутатську недоторканність».

На його переконання, це є ключем до вирішення багатьох проблем, оскільки маючи депутатську недоторканність спрацьовує принцип «свій свого не здає».

В контексті сказаного лідер блоку висловив впевненість, що «всі мають бути однакові перед законом, оскільки інакше в парламенті буде магніт – депутатська недоторканність».

«Саме тому законодавці мають стати людьми… і боятися вас, а не своїх вождів», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Також у своєму виступі він, коментуючи сьогоднішній політико-економічний стан в державі, сказав, що сьогодні Україна має уряд, завдяки діяльності якого борги з виплати заробітної плати сягли 1 млрд. грн., а зовнішня позика становить майже 100 млрд. грн.

«Ми сьогодні маємо уряд абсолютно безвідповідальний», - сказав він, додавши, що «цей уряд ні чорта не вміє робити, крім як грабувати Україну зі сходу на захід».

Саме тому він впевнений, що український народ має розпочати «рішучий хрестовий похід проти корупції і злочинності», що, за його словами, дасть змогу повернути вкрадене у людей.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО впевнений в тому, що в Україні назріла необхідність створити надзвичайний антикризовий центр, завданнями якого, серед іншого, буде переатестація всіх суддів для припинення та запобігання в подальшому корупції в судах, обов’язкова декларація доходів і видатків всіх високопосадовців і суддів, а також радикальне зменшення чиновницького апарату.

Тому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що сьогодні головним є не те, які політики належать до лівих чи правих, а те: «або ти за Україну, або ти за колонію».

Пояснюючи останню свою тезу, він зауважив, що має на увазі можливість колонізації України з боку інших держав, так і ймовірність в разі бездіяльності українців перетворення України в державу «з колючим дротом».

«Настав час східному українцю і західному почути один одного” і закликав співвітчизників до єдності.