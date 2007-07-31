На компанію дружини Луценка МВС ”навела” преса

Міністерство внутрішніх справ призначило службову перевірку інформації про укладання договорів на надання міліції послуг мобільного зв’язку підприємством-посередником "Українські новітні телекомунікації".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Віктор СУСЛОВ.

«Так службова перевірка зараз призначена. Раніше ми це питання не вивчали. …З’явилась публікація – почали дивитися», - сказав він.

Водночас В.СУСЛОВ зауважив, що порівняно з виявленими в результаті ревізії фінансово-господарської діяльності МВС порушеннями, - «це відносно дрібний епізод».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що начебто лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО на посаді міністра внутрішніх справ лобіював інтереси підприємства "Українські новітні телекомунікації", де нібито працює його дружина. За даними ряду ЗМІ, ця фірма мала стати провайдером послуг оператора мобільного зв’язку UMC для всіх працівників органів внутрішніх справ України.

За даними "Української правди", дружина Луценка є фінансовим директором "Українських новітніх телекомунікацій", угоду з якою МВС уклало за часів керівництва Юрієм Луценком.

Сам Ю.ЛУЦЕНКО спростував цю інформацію.