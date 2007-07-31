Ульянченко: НСНУ на виборах отримає чверть Київської області

Політична партія «Народний Союз Наша Україна» на дострокових парламентських виборах розраховує отримати у Київській області 25% голосів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила новообрана голова ради Київської обласної організації НСНУ Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

«Ми поставили завдання під час дострокових виборів у ВР отримати результат у 25%», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Вона переконана, що у разі проведення ефективної агітації про діяльність представників НСНУ в Київській області цей результат є цілком реальним.

«Ми маємо організаційно забезпечити і мобілізувати так політичну силу і всю громаду, яка входить до складу політичної партії НСНУ, щоб одержати цей результат», - підкреслила В.УЛЬЯНЧЕНКО.