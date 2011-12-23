Апеляційний суд залишив без змін вирок Тимошенко у газовій справі

Колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила без змін вирок, винесений екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО 11 жовтня Печерським районним судом столиці у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після 50-хвилинного перебування у нарадчій кімнаті оголосила головуюча у справі суддя Олена СІТАЙЛО.

«Вирок Печерського районного суду залишити без змін. Повністю текст ухвали оголосити 29 грудня о 16.00», - сказала О.СІТАЙЛО.

Вірогідно, суд оголошував своє рішення за відсутності представників сторони державного обвинувачення.

Прокурор Лілія ФРОЛОВА після того, як суд оголосив про те, що переходить до нарадчої кімнати, повідомила журналістам, що представники державного обвинувачення планують повернутися до зали судового засідання о 14.00. Проте суд оголосив своє рішення о 13.20.