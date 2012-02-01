Україна заплатила Washington Post 100 тис. доларів за спеціальний додаток

В американській газеті Washington Post вперше вийде додаток про Україну, на який з держбюджету виділено 100 тис. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Україна вперше в Washington Post робить такий потужний додаток. За зразок ми брали аналогічні додатки, які робили Індія, Китай, Аргентина», - сказав він.

За словами О.ВОЛОШИНА, на реалізацію цього проекту з бюджету виділено 100 тис. дол.

Додаток складатиметься з шести шпальт.

«Цей проект реалізовується за ініціативи Посольства України у США, це є нормальна практика», - сказав О.ВОЛОШИН.

«Якщо ми хочемо бути позитивними в інформаційному просторі - нам потрібно було б щомісяця в одному серйозному виданні робити такий додаток», - зазначив він.