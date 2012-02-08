Губернатор заспокоїв: Не вперше випав сніг і не вперше ми чекаємо весни

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК виключає можливість прориву дамби Київської ГЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, про це губернатор заявив, опираючись на експертні оцінки спеціалістів з компанії «Укргідроенерго».

За його словами, ситуація знаходиться під постійним контролем обласної влади.

«В області створена комісія з техногенної безпеки, робота якої покликана контролювати стан безпеки на дамбі Київської ГЕС. Ця комісія постійно аналізує пророблену роботу, виїжджає на місця для перевірки стану гідроспоруд, - повідомив А.ПРИСЯЖНЮК. – Мені постійно повідомляють про рівень води, і на сьогодні він знаходиться в межах норми. Не вперше випав сніг і не вперше ми чекаємо весни».

А.ПРИСЯЖНЮК також нагадав, що влітку минулого року під час реконструкції дороги «Київ-Вишгород» дамба на Київському морі була капітально укріплена.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю газеті «Сегодня» (№ 29 від 8 лютого) начальник Головного управління КМДА з питань надзвичайних ситуацій Віталій ПШЕНИЧНИЙ заявив, що найстрашніше, що може трапитися через танення снігу, це прорив дамби Київської ГЕС.

Пізніше він спростував інформацію про можливий вплив несприятливих погодних умов на стан дамби Київської ГЕС.