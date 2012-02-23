Чорновіл: коли Тимошенко відмовилася здавати кров, виникли підозри

У ситуації з Юлією Тимошенко лунає багато занадто критичних і навіть маразматичних заяв, але коли вона відмовилася здавати кров на аналіз, то навіть у її соратників виникли підозри. Таку думку в коментарі агентству Українські національні новини висловив народний депутат Тарас Чорновіл.

"Стосовно Юлії Тимошенко, я б хотів навести як приклад ситуацію, коли вона відмовилася здавати кров на аналіз. У всіх без винятку, навіть у її соратників, щось защеміло на серці, що щось тут не те. Адже будь-яке обстеження починається з аналізу крові, без нього нічого зробити не можна. І відразу з’явились якісь проблеми у ставленні до цих подій", – зазначив Чорновіл.

Депутат критично ставиться до заяв деяких політиків, навіть європейських, які впадають у крайнощі, оцінюючи ситуацію довкола Юлії Тимошенко.

Він зауважив, що у справі Тимошенко з’являються заяви, які межують із шизофренією або відвертим шарлатанством.

"Є такі, хто заявляє, що все в неї чудово, і хай сидить, і зі здоров’ям усе в неї прекрасно – хоч на каторгу відправляй. А є такі, хто впадає в іншу крайність", – зазначив він.

На думку парламентаря, можливо в подібних заявах є дещиця правди, але в більшості подібних випадків правда десь посередині.

Парламентар нагадав, що ми орієнтуємося на Європу, але слід критичніше ставитися до багатьох речей, які є в Європі, і не слід переймати у них все.

"Не слід забувати, що в Європі, окрім прекрасних правових стандартів, є й інше. Зокрема, якісь стандарти нової гендерної політики з одностатевими шлюбами,… коли заради політкоректності вже неможна казати "батько" та "матір". Це є об’єднання, яке іноді у прагненні до демократії приходить до маразматичних положень і, на превеликий жаль, і в політиці там іноді з’являються маразматичні особистості", – вважає народний депутат.

Політик радить критично сприймати заяви, у яких хтось впадає у крайнощі.

Агентство нагадує, що євродепутат Зюзана Ройтова, яка перебувала в Києві, повідомила у ЄС, що замість лікування у Тимошенко "відібрали милиці, відібрали анальгетики та влаштовували багатогодинні допити". При цьому європарламентар не відвідувала Тимошенко в колонії.