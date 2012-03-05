Суд взяв тиждень, щоб визначити, як судити Пукача

Печерський районний суд Києва до 11.00 12 березня має визначитися, чи можна проводити розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-генерала МВС України Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе у змішаному режимі - частково у закритому, частково у відкритому.

Про це УНІАН повідомила адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, зауваживши, що відповідне рішення сьогодні на засіданні було ухвалено судом за її клопотанням.

За словами В.ТЕЛИЧЕНКО, у цьому клопотанні вона грунтовно надала пояснення, що, відповідно до норм чинного законодавства, суд може слухати справу частково у закритому режимі (там, де містяться матеріали, які складають державну таємницю) і частково у відкритому (там, де такої таємниці немає).

«Заслухавши моє клопотання, суд прийняв рішення додатково вивчити матеріали справи для того, щоб прийняти відповідне рішення», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Адвокат нагадала, що судовий процес перебуває на стадії вивчення матеріалів кримінальної справи.

Довідка УНІАН. Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав за винних у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – О.ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано.

Генеральна прокуратура України 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу стосовно О.ПУКАЧА.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв вбивство останнього.