Бердимухамедов хоче, щоб українські компанії працювали в Туркменистані

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний у перспективності роботи українських компаній із промисловим комплексом Туркменистану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це він заявив під час зустрічі з представниками українських ділових кіл, в якій він взяв участь разом із Президентом Туркменистану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ.

«Сподіваюсь, що ця зустріч відкриє новий етап у співробітництві українських компаній з господарським і промисловим комплексом Туркменистану», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив важливість співпраці України з Туркменистаном. «Ми прекрасно розуміємо, що співпраця з такими партнерами як Туркменистан для нас – велика відповідальність і конкурентні можливості», – заявив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ звернув особливу увагу на висловлені під час зустрічі пропозиції українських виробників щодо створення спільних підприємств на території Туркменистану. «Я думаю, ця співпраця вже в найближчі роки зробить технологічний прорив», - сказав він.

У свою чергу, Президент Туркменистану відзначив важливість розбудови стратегічної співпраці між країнами у довгостроковій перспективі. Він нагадав, що в Туркменистані сьогодні працює багато українських компаній, які дуже добре себе зарекомендували.

«Ми дійсно хочемо, щоб українські компанії працювали в Туркменистані», - сказав Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ.

Представники українських ділових кіл вручили президентам символічний подарунок у вигляді пари келихів із зображеннями карт України і Туркменистану як символу дружби між державами, зазначили у прес-службі.