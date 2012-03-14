Дружина Іващенка заявляє, що її чоловік вже рік сидить «за інерцією»

Дружина колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА Валентина ІВАЩЕНКО стверджує, що її чоловік вже понад рік перебуває під вартою без будь-якого рішення суду.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві В.ІВАЩЕНКО у зв’язку з рішенням Печерського районного суду Києва, який учора відхилив клопотання уповноваженого ВР з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ та групи народних депутатів від опозиції, які просили суд змінити В.ІВАЩЕНКУ запобіжний захід на не пов’язаний з арештом.

«Що стосується так званого «продовження строків тримання під вартою, які грунтувалися, як зазначив вчора Печерський суд в своєму рішенні, на підставі попередніх судових рішень, що набрали законної сили», то останнім таким рішенням була постанова Апеляційного суду Києва від 18 січня 2011 року, якою строк тримання В.ІВАЩЕНКА під вартою було продовжено до 5 лютого 2011 року, тобто із цієї дати ІВАЩЕНКО знаходиться під вартою незаконно, безстроково і так би мовити «за інерцією, по умовчанню», - зазначає у своїй заяві дружина колишнього військового високопосадовця.

При цьому вона звертає увагу на той факт, що в обгрунтуванні відмови змінити В.ІВАЩЕНКУ запобіжний захід суд посилається «на якусь ефемерну норму КПК, яка начебто обмежує дії суду щодо можливості зміни запобіжного заходу, оскільки рішення з цього приводу вже було прийнято судом вищої інстанції».

Також дружина В.ІВАЩЕНКА зазначає, що посилання суду на те, що начебто він у прийнятті рішення щодо звільнення В.ІВАЩЕНКА з-під варти з метою лікування перебере на себе не властиві для нього повноваження «вищих судових інстанцій по наданню аналізу процедури обрання запобіжного заходу, продовження строків тримання під вартою, які грунтувалися на підставі судових рішень, що набрали законної сили» не відповідає дійсності.

Це «формулювання», як зазначає В.ІВАЩЕНКО, не можна оцінити інакше, ніж правовий нігілізм і відверті нехтування кримінально-процесуальним кодексом, який прямо зазначає, що під час розгляду справи суд при наявності до того підстав може своєю ухвалою змінити, скасувати, або обрати запобіжний захід до підсудного.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинувачення В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони "Феодосійський судномеханічний завод".

В.ІВАЩЕНКА було затримано в серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.