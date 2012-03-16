«Батьківщина» і «Фронт Змін» вирішили поділитися округами із соратниками

Дрібним партіям, які входять до Комітету опору диктатурі, запропоновано відмовитися від участі у виборах за пропорційною системою в обмін на підтримку їх кандидатів у мажоритарних округах.

Про це пише ZN.UA, посилаючись на своє джерело, яке брало участь у засіданні Комітету опору диктатурі 15 березня.

Зокрема, перший заступник голови партії «ВО «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ від імені «Батьківщини» і партії «Фронт Змін» запропонував решті партій, які входять до Комітету опору диктатурі і підписали на Софійській площі угоду про спільні дії опозиції, надати список кандидатів для розгляду можливості їх включення до списку від єдиної опозиції для участі в парламентських виборах у 25 мажоритарних округах (загалом, згідно із законом, буде створено 225 округів - УНІАН).

За словами джерела, надалі розглядатиметься можливість підтримки цих кандидатів об`єднаною опозицією. При цьому висуватися вони зможуть як від самої партії, так і від імені об`єднаної опозиції. В обмін на підтримку партія, кандидат від якої буде схвалений, повинна відмовитися від участі у виборах за пропорційною системою.

«Якщо партія відмовляється від того, що бере участь у парламентських виборах за списками, то її кандидати одержують шанс бути погодженими й одержати підтримку об`єднаної опозиції», — резюмувало джерело.

Списки повинні бути надані впродовж 10 днів, уточнив він.

Формальним приводом для засідання КОД послужив лист, з яким 1 березня голова виконавчого комітету партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК звернувся до лідерів опозиційних партій, які входять в КОД, який містив вимогу пояснити заяву лідера партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА про те, що об`єднана опозиція вже сформувала список мажоритарних кандидатів.

Крім того, за словами джерела, в листі містилася вимога припинити ділити відсотки незатвердженого поки що єдиного списку, а зосередитися на затвердженні принципів його формування і принципах визначення кандидатів від опозиційних партій.

Як повідомлялося, 22 січня на Софійській площі партії «Батьківщина», Європейська партія, «За Україну!», «Народна самооборона», «Наша Україна», Народний Рух України, партія «Реформи і порядок», Партія захисників вітчизни, ВО «Свобода», Українська соціал-демократична партія, «Фронт Змін» і партія «УДАР» Віталія КЛИЧКА, яка не входить до КОД, підписали угоду про спільні дії опозиції.