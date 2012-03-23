Азаров заступився за великий бізнес
15:46, 23 березня 2012Політика
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85% податків в Україні платять 350 великих компаній
Микола Азаров
85% податків в Україні платять 350 великих компаній.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході виступу на круглому столі «Українського форуму «Справедливе суспільство ХХІ століття: критерії, перспективи, ризики».
«350 великих компаній в Україні платять 85% усіх податків», - сказав М.АЗАРОВ у відповідь на заяву учасників форуму про те, що основний податковий вантаж лягає на середні й дрібні підприємства.
При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що решта обсягу податків припадає на 1,5 млн. суб'єктів господарської діяльності.
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