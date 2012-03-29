Представники ПАРЄ не захотіли іти в «нову» камеру Луценка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії «Народна самооборона».

«Зустріч тривала близько двох годин, проходила вона у кабінеті керівника СІЗО», - поінформувала дружина екс-міністра Ірина Луценко.

За словами Ю.Луценка, на його пропозицію відвідати нову «покращену» камеру, аби познайомитися із побутом СІЗО, іноземні гості відмовилися. «Вони прекрасно розуміють, що це заготовлена показуха, тому погодилися подивитися лише ту камеру, у якій я провів попередні 456 днів», - передала слова чоловіка І.Луценко.

Як повідомив дружині Ю.Луценко, співдоповідачі ПАРЄ цікавилися широким колом питань. Зокрема, екс-міністр ще раз акцентував їхню увагу на своєму незаконному арешті із порушенням його конституційних прав, як то відмову визнавати себе винним, відмову від свідчень до розгляду скарги про порушення кримінальної справи в суді та надання інтерв’ю ЗМІ.

Екс-міністр внутрішніх справ також виклав основну суть кримінальної справи проти нього, зауваживши, що інкриміновані йому «злочини» - це звичайні управлінські рішення без перевищення повноважень, які приймалися іншими міністрами як до нього, так і після, проте саме на його рішення був «натягнутий кримінал».

За словами І.Луценко, співдоповідачів ПАРЄ особливо цікавило питання здоров’я її чоловіка. «Вони прекрасно розуміють, що комісія МОЗ носить лише рекомендаційний характер. Оскільки чоловіка у СІЗО не лікують, а лише дають знеболювальне, це сигнал про відсутність медичного забезпечення ув’язнених», - зауважила дружина екс-міністра. Вона також додала, що останній місяць Ю.Луценку не надавалися навіть знеболювальні, через що його стан погіршився. «Останні два дні він просив зробити йому знеболювальні уколи, аби полегшити біль», - уточнила вона.

Ю.Луценко попросив співдоповідачів ПАРЄ організувати незалежне медичне обстеження іноземними лікарями для об’єктивної оцінки його здоров’я.