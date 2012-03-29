Freedom House: Янукович започаткував кампанію зі знищення опозиції

Про це йдеться в доповіді організації щодо стану свободи в світі за 2012 рік, присвяченій Україні, яка оприлюднена на сайті Агентства ООН з питань біженців.

“У 2011 році Янукович започаткував систематичну кампанію з вилучення будь-якої життєздатної опозиції Партії регіонів напередодні парламентських виборів, призначених на 2012 рік. Найважливіше, що прокурори висунули багато різних обвинувачень проти Юлії Тимошенко, найсильнішого опонента Януковича, з метою забезпечити кримінальне переслідування”, - сказано у доповіді.

У документі нагадується, що у жовтні 2011 року Ю.Тимошенко було засуджено до семи років ув’язнення.

Freedom House також відзначає, що вуличні протести проти переслідування Ю.Тимошенко та інших колишніх урядовців придушували правоохоронці, а організаторів акції арештовували.

У доповіді також згадується низка осіб, які були попередньо ув’язнені у 2011 році. Серед них – представники колишнього уряду Ю.Тимошенко та щонайменше 14 осіб, яких обвинувачували у руйнуванні пам’ятнику Сталіну в Запоріжжі.

Як повідомляв УНІАН, в цілому за підсумками року Freedom House знизила на один пункт рейтинг політичних прав в Україні – з трьох до чотирьох.