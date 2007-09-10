Янукович розповів, чому Партія регіонів погодилася на вибори

Прем`єр-міністр України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Партія регіонів погодилася на участь в дострокових виборах, щоб не допустити в країні громадянського конфлікту і війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Коли ми побачили, що наші опоненти готові на все, що завгодно, ради досягнення своїх політичних цілей, у тому числі і на силовий варіант, коли ми побачили, що почався силовий варіант захоплення Генеральної прокуратури, коли ми побачили, що був відданий наказ внутрішнім військам рухатися до Києва, де знаходилася велика кількість як прихильників коаліції, так і опонентів, ми побачили загрозу виникнення громадянського конфлікту, який міг перерости у війну», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду підкреслив, що Партія регіонів приймаючи рішення про участь в дострокових виборах керувалася принципом відповідальності за ситуацію в країні.

«Ми мали інформацію, як звичайні люди на дорогах зупиняли внутрішні війська в регіонах. І не дай Бог, якби хтось спровокував хоча б один постріл, і загинула хоча б одна людина або була б пролита хоч крапля крові – невідомо, чим би це все закінчилося. Ми любимо свою державу. Ми з великою повагою ставимося до українського народу, і ми відкрито сказали, що заради того, щоб в Україні зберегти мир, ми підемо на вибори, які не є законними, для їх проведення не було ніяких підстав. Ми узяли на себе відповідальність і сказали, що ті політики, які хочуть одержати відповідь від українського народу, вони його одержать. Дочекайтеся 30 вересня і ми побачимо, якою буде відповідь», - пояснив В.ЯНУКОВИЧ.