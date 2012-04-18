Яценюка не пускають у камеру до Тимошенко, а вийти вона не може

Зустріч народного депутата, лідера партії «Фронт змін» Арсенія Яценюка із екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко у Качанівській виправній колонії сьогодні не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською колонією повідомив журналістам начальник виправного закладу Іван Первушкін.

Він нагадав, що сьогодні до керівництва колонії звернувся А.Яценюк з проханням надати дозвіл на зустріч із Ю.Тимошенко. Він зазначив, що і А.Яценюку, і Ю.Тимошенко було роз’яснено, що побачення, відповідно до законодавства, має проходити в кімнаті для короткострокових побачень в адміністративному корпусі.

Разом з тим, за словами І.Превушкіна, Ю.Тимошенко сказала, що не може самостійно дістатися до кімнати до короткострокових побачень.

«Таким чином, побачення, швидше за все, не буде надане. Все було зроблено в рамках закону», - сказав І.Первушкін.

Як повідомляв УНІАН, А.Яценюк звернувся до генпрокурора із заявою щодо зустрічі з Ю.Тимошенко у Качанівській колонії.

Водночас у ГПУ заявили, що не мають повноважень надати дозвіл на зустріч з Ю.Тимошенко. В Генпрокуратурі сказали, що звертатися за дозволом про зустріч адвокати, родичі, близькі та знайомі засуджених повинні в Державну пенітенціарну службу.

У свою чергу в Управлінні ДПтСУ в Харківській області А.Яценюку сказали, що вирішує питання допуску до Ю.Тимошенко начальник Качанівської колонії, до якого народний депутат сьогодні і прибув. Як сказав А.Яценюк, він вимагатиме дозволу зустрітися із Ю.Тимошенко саме у камері, де вона відбуває покарання.