У Богатирьової кажуть, що готові лікувати Тимошенко в режимі он-лайн

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Моісеєнко заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Ми готові, щоб і німецькі спеціалісти могли брати участь спільно з нашими у лікуванні пацієнтки, а також, у разі неможливості здійснення такого візиту, ми готові в умовах телемедичних консультацій, у режимі он-лайн працювати», - сказала Р.Моісеєнко.

Вона повідомила, що МОЗ отримало офіційні висновки лікарів німецької клініки «Шеріте» щодо оцінки запропонованого для лікування Ю.Тимошенко медичного закладу.

За словами Р.Моісеєнко, цей документ був переданий німецькими лікарями до Посольства України у ФРН через Міністерство закордонних справ України у Міністерство охорони здоров’я.

«Німецькі лікарі зазначили, що обрана лікарня (я нагадаю, що це центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці» міста Харкова) «зустрічає теплою і світлою атмосферою, що вказує на широкий спектр оснащення за найсучасними медичними стандартами», - процитувала Р.Моісеєнко офіційні висновки німецьких лікарів.

Перший заступник міністра підреслила, що німецькі лікарі надали позитивну оцінку, зокрема, медичному оснащенню, фізіотерапевтичним приладам, а також рівню кваліфікації медиків.

За її словами, німецькі фахівці також наголосили на психосоматичних проблемах, які можуть виникнути під час лікування пацієнтів з такими захворюваннями, які діагностовані у Ю.Тимошенко.

«Німецькі фахівці сказали, що вони переговорили з великою кількістю спеціалістів, які могли залучатися до процесу лікування, і вони зазначили, що, незважаючи на те, що в них був мовний бар’єр і дуже короткий термін (перебування), їм важко оцінювати, оскільки у нас зовсім різні системи додипломної та післядипломної підготовки спеціалістів, але однозначно було зазначено, що було помітно велику готовність до співпраці, неупереджене ставлення, тому немає жодних сумнівів щодо достатнього рівня професійної кваліфікації керівництва і спеціалістів лікарні», - уточнила вона.

За словами Р.Моісеєнко,, за оцінками німецьких лікарів, запропоновані українською стороною методики лікування Ю.Тимошенко відповідають європейським стандартам.

Водночас перший заступник міністра сказала, що у висновках немає рекомендації особисто Ю.Тимошенко погодитися на лікування у запропонованій лікарні.

«Такої рекомендації немає. Можливо, вони будуть ще передаватися додатково», - повідомила Р.Моісеєнко і підкреслила, що МОЗ посилається на остаточні офіційні висновки німецьких лікарів.