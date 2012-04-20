Регіонал про Тимошенко: Якщо ти маєш такі проблеми за спиною - не йди в політику

Про це політик заявив в ефірі «5 каналу».

«Навколо однієї людини вже декілька років у нас шум йде, нібито немає інших проблем в державі. Юлія Володимирівна прекрасно знає всі свої справи, як знаєте ви своє життя, як знаю я своє життя. І коли ти маєш за спиною якісь сумніви, в даному випадку, що стосується ЄЕСУ – ми ж мали листа Міністерства оборони Росії про те, що існує борг цієї компанії, мали ж...

Якщо ти маєш такі проблеми за спиною, то не ходи в політику. А якщо ти вже дійшов – вона могла стати прекрасно в свій час головою Верховної Ради, маючи більшість, маючи депутатський значок, залишитися в Верховній Раді, а вже когось пропонувати на інші посади, на посаду прем’єра підтримувати іншу кандидатуру. Це ризик – всі знають, чому йдуть у владу, заради чого», – заявив Макеєнко.