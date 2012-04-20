У «Батьківщині» не розуміють, чому Кисельов ігнорує Власенка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Там нагадали, що 2 тижні тому головним гостем «Великої політики» був перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, який висунув серйозні звинувачення в бік лідера опозиції Ю.Тимошенко, «не навівши жодного факту на їх підтвердження».

«Спочатку члени парламентського комітету з питань свободи слова, а потім і партія «Батьківщина» публічно звернулися до Є.Кисельова з проханням забезпечити баланс думок і запросити захисника Ю.Тимошенко Сергія Власенка для адекватної відповіді на голослівні звинувачення Р.Кузьміна», - зазначають у «Батьківщині».

«Утім, пан Кисельов вирішив просто відмовчатися. Відповіді ми досі не отримали. С.Власенко знову не запрошений на ефір», - заявили в партії.

Між тим, за інформацією прес-служби «Батьківщини», однією з тем сьогоднішньої програми стане законодавча ініціатива про заборону гомосексуальних відносин.

«Ми, звичайно, розуміємо, що тема гомосексуалізму, яку Ви обговорюватимете сьогодні, якнайкраще підходить як післямова до брехні Р.Кузьміна. Але базові стандарти журналістики ще ніхто не скасовував», - наголосили в «Батьківщині».