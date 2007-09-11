ПР заявляє, що контракт з Тимошенко не підписувала жодна іноземна компанія

Партія регіонів заявляє, що інвестиційний контракт з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО не підписувала жодна іноземна компанія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це йдеться в політичній заяві Партії регіонів.

Партія регіонів вважає, що лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО і її команда «знову і знову намагаються обдурити і український народ, і міжнародну громадськість».

«Щоб створити видимість взаєморозуміння з іноземними інвесторами, які з 2005 року втратили довіру до ТИМОШЕНКО, 10 вересня БЮТ розповсюдив повідомлення про те, що їх «вождь» підписала контракт з найбільшими іноземними інвесторами, які представляють більш як 300 провідних компаній. Як виявилось, це - абсолютна брехня! Жодна з названих у повідомленні БЮТ іноземних компаній не підписувала контракт ані з БЮТ, ані з ТИМОШЕНКО!», - стверджується в заяві.

Партія регіонів також наводить висловлювання Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в яких глава держави пояснював причини відставки Ю.ТИМОШЕНКО з посади голови уряду у вересні 2005 року. «Президент В.ЮЩЕНКО гранично ясно визначив причини свого рішення – некомпетентність і зловживання владою», - вважає Партія регіонів.

Регіонали також звинувачують Ю.ТИМОШЕНКО в спробі «переписати історію». «Вона розраховує, що людей можна змусити забути, як у результаті її безграмотного управління країна опинилася на порозі глобального економічного краху, як країну руйнували кризи, інтриги, переділ власності і репресії», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО 10 вересня презентувала і підписала контракт з інвесторами, які представляють більш як 300 провідних компаній Європи.

За її словами, контракт є платформою політичних орієнтирів, які містяться в програмі БЮТ «Український прорив» і які уряд цієї політичної сили здійснюватиме для заохочення і підтримки внутрішніх і іноземних інвестицій.

Зокрема, в контракті наголошується, що БЮТ підтримуватиме прозору приватизацію і економічну політику, а також ініціативи для інвестування на рівних умовах. Крім того, в документі наголошується, що для створення привабливішого інвестиційного клімату БЮТ демонструватиме ефективне управління і дотримання верховенства права на всіх рівнях.

Контракт стосується 33 галузей, де необхідно вжити термінових заходів для заохочення іноземних інвестицій. Ці заходи включають програму, спрямовану на розвиток основ сучасного управління, встановлення необхідної правової стабільності для постійного припливу інвестицій, впровадження бюджетно-податкової і адміністративної політики, що підтримує інвестиції, проведення земельної реформи тощо.