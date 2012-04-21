Тимошенко: Я - перша, хто несе відповідальність за кожного «щура»

Екс-прем'єр-міністр, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко вважає, що несе персональну відповідальність за кожного з опозиціонерів, які перейшли на бік правлячої коаліції.

Про це Ю.Тимошенко повідомила в ексклюзивному інтерв'ю ZN.UA.

Ю.Тимошенко висловила переконання, що сьогодні політики вже не мають права приймати одноосібну відповідальність за якість мажоритарних і партійних списків. «Тому що це не наша власність. Це - право людей, які про це навіть не знають», - наголосила вона.

«Ми можемо схибити і помилитися. Ми вже не раз підводили людей, які нам повірили. Хабарники, пристосованці та щури - це, на жаль, наші щури», - зазначила вона.

«Ми, політики, вивели нову породу - „тушки“, які здатні лише їсти і справляти потребу ... Ми легко знайдемо пояснення, чому так сталося, чому ці тушки з'явилися в наших списках. Пояснення завжди знайти легко. Але це ніколи і за жодних обставин нас не виправдовує», - вважає лідер «Батьківщини».

«Я - перша, хто несе відповідальність за кожного щура. Мені важко і боляче це визнавати, але мушу...», - заявила вона.

Разом з тим Ю.Тимошенко не стала заперечувати, що в списках опозиції, можливо, будуть кандидати, які потраплять туди «на комерційній основі».

«Тому що це не наша власність. Це - право людей, які про це навіть не знають. А що, у нас вже ввели фінансування парламентських партій з державного бюджету - так, як у всіх демократичних країнах? Можливо, ви вірите тому, що якусь опозиційну партію добродійно фінансує середній клас? Так у нього після владних реформ вже немає нічого, крім боргів», - заявила Ю.Тимошенко.

«Тому не хочу вас дезінформувати. Ми шукатимемо фінансову підтримку для проведення виборів, але так, аби «Іуд» в комплекті з цією допомогою більше не було», - заявила вона.

Екс-прем'єр також висловився за те, щоб джерела фінансування партій були обнародувані. «Я за те, щоб моральність політики починалася, зокрема, і з публічності фінансових джерел», - зазначила лідер «Батьківщини».